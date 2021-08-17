РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 авг. В подмосковном Дзержинском оборудуют пять народных троп, написал глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера прошло еженедельное совещание в формате ВКС губернатора МО Андрея Воробьева с главами и представителями правительства. Обсудили важное. Лето - период активного благоустройства. Пешеходные и велосипедные дорожки должны быть в достойном виде. Никаких ям и неровностей, вторая главная беда России – дороги – устраняется на территории Подмосковья», - сказал Будкин.

Он отметил, что в Дзержинском сейчас обустраивается пять народных троп, они будут выложены асфальтом.

«Они находятся по адресам: от улицы Ленина, дома №№24, 25 до детского сада №7 «Ладушка»; вдоль детского сада №10; от улицы Шама до бассейна «Нива»; от улицы Лермонтова, дома №№9, 10 до молодежного центра «Лидер»; от Угрешской улицы, 30 до Лесной улицы, 15», - написал Будкин.