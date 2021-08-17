РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В Подольске в августе пройдет конкурс профмастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто» - 2021», сообщается на сайте администрации округа.

Площадку развернут на базе МАП №5 в Подольске, отбор участников пройдет в филиалах компании, а 25 августа победители локальных соревнований встретятся в финале. Ожидается, что в состязаниях примут участие около 50 водителей автобусов.

В программу соревнований входят несколько этапов: теоретические знания ПДД и практические навыки управления автобусом. Также предусмотрен внеконкурсный зачет для руководителей - прохождение трассы на легковом автомобиле. В практической части участники выполнят элементы маневрирования различной сложности.

В общий зачет войдут и баллы, полученные за упражнение «Комфортное вождение»: в салон автобуса поместят стакан с водой, задача участника - доставить его до финиша, не пролив воду.

По итогам конкурса победитель в категории «Автобус большого класса» получит 100 тыс. рублей, малого - 50 тыс. рублей. А уже 26 августа они представят компанию на соревнованиях «Лучший водитель Московской области». Кроме того, денежное вознаграждение предусмотрено для участников, занявших 2 и 3 места. Лучших выберут в номинациях «Личный зачет по знаниям ПДД» и «Личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию».