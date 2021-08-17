РИАМО - 17 авг. Таганский районный суд Москвы во вторник оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную к распространению в РФ информацию, сообщает Газета.ru.

Организация Googlе LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

При этом в суде не уточнили, о каком именно запрещенном контенте идет речь.

Ранее компанию уже оштрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.