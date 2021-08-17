РИАМО - 17 авг. В Подмосковье 21, 28 и 29 августа пройдет фестиваль «Русская опера у стен монастыря». В рамках программы в Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде спектакль «Евгений Онегин» представит «Геликон-опера», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Театр – постоянный партнер фестиваля. За период проведения программы более 20 тыс. зрителей Коломны, Дмитрова и Серпухова посмотрели оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Алеко» С.В. Рахманинова, «Мазепа» П.И. Чайковского.

В этом году театр покажет «Евгения Онегина» П.И. Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана.

«Не важно, где живет человек: в столице или за МКАД. Главное, чтобы для него была доступна лучшая в мире музыка, литература и живопись. А если лучшая музыка звучит у стен древнего монастыря, она обретает не только неповторимую акустику, но и новые смыслы, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Он добавила, что «Русская опера у стен монастыря» – уникальный проект и для Подмосковья, и для всей России.

«Благодарю солистов и художественного руководителя театра, народного артиста России Дмитрия Бертмана и весь коллектив за многолетнюю дружбу и особенное отношение к нашему региону, за возможность показать нашим жителям лучшие образцы классического искусства», – обратилась Харламова к артистам театра.

«Евгений Онегин» стал знаковым спектаклем для «Геликон-оперы». На нем выросло не одно поколение звезд этого театра. Постановка Бертмана известна и за границей. «Евгений Онегин» триумфально гастролировал на сценах Франции, Испании, Австрии, Израиля и Польши.

«Для любого режиссера эта опера – квинтэссенция русской музыки и русского духа. Неудивительно, что в мире существует огромное количество постановок «Евгения Онегина». Я также не один раз ставил этот удивительный спектакль, во многих странах, и даже на разных континентах, но в этой музыке столько всего, что, пожалуй, хватит на тысячу версий!» – поделился режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Бертман.

21 августа показ состоится на Соборной площади Успенского монастыря в Серпухове. Начало в 18:00.

28 августа в 18:00 зрителей ждут в Дмитрове по адресу: Советская площадь, Успенский собор.

29 августа артисты представят спектакль на площади у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Вход на показ свободный. Мероприятие проведут с учетом требований Роспотребнадзора.