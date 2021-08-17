РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В поселке Радиоцентра Романцево в Подольске 19 августа проведут фольклорно-игровую программу «Яблочный спас» и конкурс кулинарных изделий из яблок, сообщили организаторы.

Желающих принять участие ждут в 18:00 на площадке «Русского музея обрядов и быта» в СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево, дом №10.

Ранее в сельском Доме культуры «Романцево» прошла фольклорно-игровая программа «Медовый Спас» из цикла «Все Спасы». Гости праздника узнали не только о его истории, но и познакомились с традициями, народными забавами, стали участниками старинных обрядов.

Специалисты ДК «Романцево» подготовили и провели интересную программу с мастер-классом, играми, хороводами, встречей главного гостя праздника — осеннего букета-оберега «Маковейчика». Помощь в организации мероприятия оказали волонтеры поселка.

Второй Спас — Яблочный — по традиции отмечают 19 августа, в день Преображения Господня, являющегося одним из великих двунадесятых православных христианских праздников. На Яблочный Спас собирают спелые яблоки и лакомятся ими после освящения в церкви.