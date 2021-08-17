Во вторник, 17 августа, в районе аэродрома Кубинка потерпел крушение легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. По данным СМИ, авария произошла при заходе на посадку. Что известно о трагедии, случившейся во время тренировочного полета, читайте в материале РИАМО.

Возможная причина трагедии — возгорание двигателя

Ил-112В — опытный образец военно-транспортного самолета. О его падении стало известно 17 августа около полудня. Самолет разбился во время тренировочного полета в районе населенного пункта Никольское. Он летел с аэродрома в Кубинке на экспериментальный аэродром Раменское Летно-исследовательского института им. Громова в Жуковском.

Для расследования инцидента в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сформируют специальную комиссию. Также внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов создает Ростех.

Пока в качестве основной причины крушения рассматривают отказ техники, но это только предположение. По словам источника «Интерфакса», Ил-112В испытывали при избыточных нагрузках. На кадрах, сделанных очевидцами, можно заметить, что у самолета в воздухе загорелся один из двигателей. Это подтверждают и в ОАК — представители корпорации официально заявили журналистам, что «катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя».

Источник «Интерфакса» сообщает, что возгорание могло блокировать тягу двигателя. Из-за низкой высоты полета экипажу было сложно повлиять на ситуацию и предотвратить катастрофу. Пилоты до последнего пытались увести борт от жилых домов в лесополосу, чтобы избежать возможных жертв. На кадрах с ЧП видно, как некоторое время самолет пытался держать высоту, но вскоре завалился на бок и рухнул на землю, войдя в штопор.

С тем, что причиной крушения Ил-112В мог стать технический фактор, согласен известный летчик-испытатель, почетный президент международного авиасалона МАКС, Герой России Магомед Толбоев.

«В данной ситуации, насколько я полагаю, загорелся двигатель. Сам двигатель можно выключить и заглушить. Я могу предположить, что произошел разрыв гидросистемы. Ее ничем не потушишь», — сказал Толбоев в беседе с «Интерфаксом».

Как сообщает ТАСС, причиной пожара в двигателе могло стать попадание масла в камеру сгорания.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — рассказал источник агентства в экстренных службах.

СМИ: У разбившегося в Подмосковье Ил‑112В проблемы с двигателем возникли при посадке>>

Проблемная модель

Самолет Ил-112В произвели на Воронежском авиационном заводе. Его готовят на смену советским Ан-24 и Ан-26. Модель предназначена для транспортировки и воздушного десантирования, при этом общая грузоподъемность самолета достигает 5 тонн. Ил-112В может работать в сложных климатических условиях и приземляться на необорудованные аэродромы, и это одни из главных преимуществ модели.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако самолет отправили на доработку. Летные испытания возобновились в марте 2021 года.

Несколько дней назад Ил-112В, как сообщается на странице официального аккаунта ОАК в Instagram, «совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО "Ил" в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"».

СМИ: У разбившегося в Подмосковье Ил‑112В проблемы с двигателем возникли при посадке>>

Экипаж

Telegram-канал "112" Летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов Telegram-канал "112" летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров Telegram-канал "112" Бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев 1 из 3

На борту самолета находилось три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По данным ТАСС, в ОАК сообщили, что экипаж Ил-112В погиб.

Николай Куимов в 1989-1994 годах служил в ГК НИИ ВВС в должности старшего летчика-испытателя. С 1994 года занимал должность шеф-пилота на летно-испытательной работе в Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина» (сейчас — ПАО «Ил»). Он летал на 35 типах самолетов, участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ, Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Куимов входил в состав экипажа во время первого испытательного полета ИЛ-112В в 2019 году.

Второй пилот Дмитрий Комаров в 1990 году закончил Качинское высшее военное училище. После Комаров служил в ВВС и так же, как и Куимов, работал в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина. В 2011 году Комарову присвоили звание заслуженного летчика-испытателя, а в 2018 году его наградили орденом Мужества.

О бортинженере Николае Хлудееве известно, что он родился в 1965 году и проживал в Звездном городке. Он активно участвовал в международных авиасалонах, в том числе МАКС.

Командиром экипажа разбившегося в Подмосковье Ил‑112В был Герой России Николай Куимов>>

«Угрозы населению нет»

На месте крушения самолета работают спасатели. Пресс-служба МЧС России сообщает о 27 спасателях и девяти единицах техники.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», — также говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное по статье о нарушении правил безопасности — об этом сообщает старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. Следователи устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов.

Пилоты разбившегося Ил‑112В в Подмосковье уводили самолет от домов>>