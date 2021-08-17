РИАМО - 17 авг. В этом году москвичи называли своих детей уникальными именами, связанными с мифологией и географией. Такие данные сообщило ГУ ЗАГС Москвы.

Ряд новорожденных мальчиков получил такие имена, как Енисей, Байкал, Космос, Эльбрус, Тесей и Зевс.

Также в столице на свет появились малыши с именами Чарльз, Форрест, Элтон и Байден. Кроме того, двух мальчиков и двух девочек назвали Кай и Герда.

Нескольких девочек назвали Донателлой, Пенелопой и Кайли. Вымышленные персонажи также не остались без внимания: в Москве теперь есть своя Джульетта, Мирана, Мальвина и Ариэль, пишет «Вечерняя Москва».

Родители ответственно подходят к вопросу выбора имени для ребенка и знакомы с действующим законодательством, согласно которому в именах не может быть цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и каких-либо знаков, кроме дефиса.