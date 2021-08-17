РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. На портале «Добродел» продолжается второй этап голосования по включению дорог Подмосковья в план ремонта на 2022 год, больше всего голосов от жителей городского округа Люберцы поступило за ремонт 10 участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В перечень автодорог городского округа включены 65 участков, вынесенных на голосование по итогам сбора предложений на портале «Добродел» и обращений жителей в администрацию.

Больше всего голосов поступило за ремонт автомобильных дорог по адресам: п. Малаховка, ул. Малая Кореневская (участок 1); п. Красково - к СНТ «Березка-К», СНТ «Долина», СНТ «Надежда» (участок 1); п. Малаховка, ул. Гаражная, 3А; п. Малаховка, ул. Совнаркомовская; п. Малаховка, ул. Менжинского; п. Красково, проезд к ЖК «Кореневский форт-1»; п. Малаховка, ул. Перекопская; п. Красково, внутри деревни Марусино; п. Малаховка, ул. Широкая; Люберцы, 1-й Панковский проезд.

Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить свой голос за одну дорогу. С перечнем автодорог можно ознакомиться на интерактивной карте по ссылке: vote.dobrodel.ru/dorogi2022final.

Голосование завершится 31 августа.