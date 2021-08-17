РИАМО - 17 авг. Определен подрядчик на проектирование и строительство детского сада в подмосковном Волоколамске, контракт заключен с ООО «Воздвижение», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый детский сад сможет принять 125 малышей в смену. Завершить строительство планируется в 2022 году», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В современном здании разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Территорию благоустроят, там появятся детские площадки.

Единые закупки на строительство и проектирование также называются закупками «под ключ». По их результатам подрядчики могут оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступать к строительству социально значимых объектов, что позволяет сократить общий срок строительства более чем на 3 месяца.