РИАМО - 17 авг. Подмосковье оказалось на втором месте рейтинга среди российских городов и субъектов Центрального федерального округа по запросам на летний отдыха в санаториях в текущем году, сообщает «ТурСтат».

Так, количество запросов на отдых в регионе выросло на 51% по сравнению с 2020 годом.

В первой десятке среди регионов Центральной России оказались также столица, Ярославская, Ивановская, Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Владимирская и Белгородская области.

Рейтинг составлен на основе анализа статистики запросов на летний отдых в санаториях России.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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