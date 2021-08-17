РИАМО - 17 авг. Выставочный комплекс с фасадами, облицованными перфорированными панелями, имитирующими эффект ржавчины, построили в деревне Лапино Одинцовского округа, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Площадь объекта составляет 1,7 тыс. квадратных метров.

«Здание имеет прямоугольную форму в плане и его особенностью является применение сложного пространственного остекления фасадов. В качестве облицовочного материала применены алюминиевые панели и тонколистовая медь», - рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Центр станет универсальным пространством. По задумке, звук и сценическое оборудование позволят проводить в нем выставки, концерты презентации и различные мероприятия.

Здание композиционно выстроено из сложных кубических объемов. Они облицованы перфорированной медью под кортен. Лаконичность зала подчеркивается полуглянцевыми белыми панелями.

Через «складчатый» витраж в центре зала видна благоустроенная территория возле здания. Это сложное объемное остекление стало акцентом архитектурной композиции. Его геометрический рисунок повторяется как художественная тема в оформлении интерьеров.