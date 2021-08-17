РИАМО - 17 авг. Заслуженный российский летчик-испытатель Магомед Толбоев рассказал, что самолет Ил-112В мог разбиться из-за прорыва гидросистемы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Двигатели тушатся очень просто: первый режим автоматический, второй автоматический, третий — ручной. Однако, если прорвало гидросистему, то ее уже ничем не потушишь», — разъяснил Толбоев.

Инцидент с военно-транспортным самолетом Ил-112В произошел, когда он шел на посадку. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины крушения.

Самолет упал во время тренировочного полета недалеко от аэродрома Кубинка. У Ил-112В в воздухе загорелся один из двигателей.

На борту находилось три члена экипажа. Все они погибли, их семьям выплатят компенсацию. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Ранее заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов сообщил РИАМО, что причиной крушения самолета мог стать отказ его материальной части, при этом ошибка пилотов исключена.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>