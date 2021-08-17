РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 авг. Администрация подмосковного Дзержинского в ходе проверок выявила множественные нарушения со стороны предпринимателей на карьере Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК), сообщил глава округа Сергей Будкин.

«С начала лета в администрацию поступают многочисленные жалобы от жителей Дзержинского на нарушения со стороны предпринимателей, работающих на карьере ЛГОК. Несмотря на все доводы администрации, предприниматели не узаконили свой бизнес, не обеспечивают охрану общественного порядка и элементарно не убирают за собой мусор», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что также предприниматели не платят налоги в бюджет округа. Проверки показали, что все работают без кассовых аппаратов и разрешений на торговлю.

«Мы наводим порядок в городе и, конечно, на этом не остановимся. Ответственно заявляю - доморощенные предприниматели больше не будут нарушать закон», - заключил Будкин.