РИАМО - 17 авг. Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдет в этом году 21 августа в усадьбе и парке Захарово в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Культурное мероприятие в Подмосковье проходит каждый год. В этом году оно состоится в камерном формате и объединит разнообразные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, философию, литературу, историю.

«Фестиваль «Традиция» – семейный интеллектуальный фестиваль под открытым небом, где сцена – парк усадьбы Захарово, а декорации – усадебный дом бабушки Александра Сергеевича Пушкина. Но наш фестиваль – это еще и встречи с современными писателями, поэтические и музыкальные перфомансы, городские романсы и старинные русские песни, инсталляции и art-ярмарка», – подчеркнула министр культуры Московской области Елена Харламова.

Посмотреть афишу фестиваля можно на сайте. Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер. Посетителей просят взять с собой маски.