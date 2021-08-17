РИАМО - 17 авг. В столице до 21 августа может выпасть чуть меньше половины месячной нормы осадков, также придет похолодание, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие дни в городе сохранится аномальная жара, температура поднимется до плюс 30-32 градусов. Однако к вечеру 18 августа к Москве приблизится холодный фронт. Прогремят грозы.

Всего к 21 августа в городе может выпасть чуть менее половины нормы осадков для августа. Дневная температура понизится и будет составлять плюс 22-25 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что 17-18 августа станут самыми жаркими днями месяца.