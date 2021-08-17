РИАМО - 17 авг. Метеостанция ВДНХ зафиксировала в 15:00 плюс 30,1 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем у самого теплого дня в этом месяце – 2 августа. Таким образом, вторник стал самым теплым днем этого августа, сообщается на сайте «Метеовести».

Между тем, температура воздуха пока продолжает расти. Рекорд по градусам этого дня станет известен после 21:00.

Однако рекорд для 17 августа не будет побит. В 1954 году в этот день столбики термометра поднимались до плюс 33,5 градуса.

С большой долей уверенности можно говорить о том, что сегодняшний день станет самым теплым днем и всего нынешнего августа.