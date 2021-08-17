РИАМО - 17 авг. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили гибель всех трех членов экипажа самолета Ил-112В, который разбился около Кубинки в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«По информации с места крушения самолета Ил-112В, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», - сказали в корпорации.

Семьям экипажа будет оказана необходимая материальная помощь.

ЧП произошло утром во вторник. Воздушное судно, базирующееся на аэродроме Кубинка, упало при заходе на посадку. Крушение произошло в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. По прибытии пожарных на место происшествия там наблюдалось горение самолета. Разрушений на земле не было, угроза населению отсутствовала.

Самолетом управлял шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов. Также за штурвалом находился летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>