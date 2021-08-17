РИАМО - 17 авг. В столице 17-18 августа сохраняется 30-градусная жара, эти дни станут самыми теплыми в последний месяц текущего лета, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным статистики, за последние 20 лет август в Москве стал теплее. 16 раз средняя температура месяца на 1 и более градусов была больше нормы. В то же время в течение августа наблюдались и периоды похолодания.

Самым жарким августом в столице за всю историю метеонаблюдений является август 2010 года. Тогда средняя температура воздуха была выше нормы более чем на 5 градусов. В первой половине августа 2010 года суточные рекорды температуры обновлялись почти ежедневно.

Август 2021 года также войдет в число теплых последних месяцев лета в столице. Средняя температура первой половины августа оказалась выше нормы на 2,6 градуса. Рекордов температуры установлено не было, но воздух днем прогревался до 22-27 градусов. Самым теплым в текущем месяце пока стало 9 августа. Тогда максимальная температура воздуха составила плюс 29,5 градусов.

Сейчас в Москве также сохраняются теплые ночи. Температура не опускалась ниже плюс 10 градусов.

Обычно в первой половине августа еще тепло, а во второй половине приходит похолодание. Однако в этом августе самыми жаркими днями будут 17 и 18 августа, когда воздух прогреется почти до плюс 30 градусов. С 19 августа установится комфортная погода. Температура будет составлять 20-25 градусов тепла.