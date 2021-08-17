РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. Два педагога из подмосковного Домодедова вошли в список лучших учителей Московской области, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю Белянкину Оксану Владимировну, учителя русского языка и литературы Домодедовской школы №4 с УИОП, и Нашиван Светлану Михайловну, педагога-организатора основ безопасности жизнедеятельности Ямской школы с заслуженной победой!» - написала Болмазова.

За высокие профессиональные достижения победителей ждет денежное поощрение.