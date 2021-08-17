РИАМО - 17 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить разработку 13 проектов по развитию бывших промышленных зон, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На заседании президиума правительства Москвы также одобрили поправки в нормативную базу заключения договоров комплексного развития территорий (КРТ).

Первое в стране соглашение о развитии таких зон подписали в столице в 2020 году. Речь идет о бывшей промзоне «Октябрьское поле». В этом году проекты развития этих зон соединили в одну программу, которую назвали «Индустриальные кварталы».

Сейчас исполнительные власти города рассматривают около 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га с градостроительным потенциалом 33 млн кв. м недвижимости.

В рамках реализации программ планируют создать порядка 500 тыс. новых рабочих мест, а еще привлекут свыше 7 трлн рублей частных инвестиций.

На этих территориях возведут около 90 детсадов и школ, 27 спортивных объектов. А еще построят аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.