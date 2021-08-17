РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 авг. Житель подмосковного Щелкова украл велосипед с лестничной площадки одного из домов на улице Институтской, сумма ущерба составила 19 тысяч рублей, сообщатся на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Заявление о краже двухколесного транспорта поступило в полицию от 35-летнего местного жителя. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали ранее судимого местного жителя 29 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».