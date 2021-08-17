РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Педагоги и учащиеся школы №17 поселка Томилино Люберец передали региональному оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск» собранные за два года пластиковые крышки, сообщает пресс-служба компании.

Этим летом в рамках проекта «Добрые крышечки» свои накопления за два года передала регоператору классный руководитель 4«Б» класса томилинской школы №17 Анастасия Шкуренкова. Вместе с коллегами и учениками она набрала 15 пятилитровых бутылок и два пакета пластиковых крышек.

Также этим летом в офис регоператора собранные крышечки привезли сотрудники детского сада №47 «Петушок» поселка Томилино Елена Колесникова и Анастасия Андреева. За год педагогический коллектив вместе с воспитанниками собрали три мешка и шесть пятилитровых бутылей пластиковых крышек.

В компании отметили, что накопленные пластиковые крышки можно оставлять в синих сетчатых контейнерах для РСО, предварительно сложив их в 5-6-литровую канистру от воды. Кроме того, их можно принести в офис регоператора по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3. Прием жителей осуществляется по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). С собой необходимо иметь маску и перчатки.