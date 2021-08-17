РИАМО - 17 авг. Столичное правительство приняло решение о выделении гранта в размере 10,9 млн рублей Федеральной кадастровой палате Росреестра. Деньги пойдут на подготовку документов со сведениями о выявленных объектах культурного наследия для их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Планируется подготовить порядка 1,1 тыс. комплектов таких документов.

Всего на территории Москвы учтено свыше 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия, из них свыше 550 объектов приняты на охрану с 2011 года.

Регистрация сведений о выявленных объектах культурного наследия в Едином государственном реестре недвижимости позволит существенно повысить эффективность государственной охраны этих памятников истории и культуры.