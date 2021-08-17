РИАМО - 17 авг. В Подмосковье и столице на 18-19 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, ветра и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого при грозе может достичь 17 м/с, объявили в Москве с 21:00 18 августа до 21:00 19 августа, а в области – с 15:00 18 августа до 09:00 19 августа. «Желтый» уровень из-за сильного дождя объявлен в столице с 21:00 18 августа до 09:00 19 августа, в Подмосковье – с 15:00 18 августа до 09:00 19 августа. Предупреждение из-за грозы будет действовать в Москве с 21:00 18 августа до 21:00 19 августа, в области – с 15:00 18 августа до 09:00 19 августа.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой, Воронежской и Белгородской областей («оранжевый» уровень опасности) и Тамбовской области (предупреждение о погоде не требуется). «Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Москве на вторник также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры до плюс 30-32 градусов.

18 августа в Московском регионе будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, который на западе Подмосковья будет умеренным. Местами прогремит гроза. При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 м/с. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — плюс 27-29 градусов.

19 августа будет облачно, пройдет дождь, который местами будет сильным, прогремит гроза. При грозе порывы ветра могут усилиться до 17 м/с. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — плюс 22-24 градуса.