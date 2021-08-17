РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области направило администрации городского округа Подольск предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства после жалобы жителя о незаконной свалке возле гаражей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом послужило обращение в министерство жителя города через портал «Добродел». Гражданин сообщил о незаконной свалке на Гаражном проезде. В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что вблизи гаражного кооператива действительно имеются навалы отходов производства и потребления, в основном, строительного мусора.

«Поскольку участок, на котором находится незаконная свалка, относится к землям неразграниченной собственности, мы предостерегли администрацию, предложили вывезти мусор и привести территорию в порядок. Кроме того, здесь необходим более тщательный муниципальный земельный контроль. Исполнение предостережения остается на контроле министерства», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он также сообщил, что ранее вблизи деревни Макарово городского округа Подольск инспекторы эконадзора совместно с полицией пресекли попытку устроить незаконную свалку строительных отходов. В ходе рейда у нарушителей изъяли самосвал.