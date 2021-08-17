РИАМО - 17 авг. На сегодняшний день около 40% жилья вводится в эксплуатацию в бывших промышленных зонах, яркий пример - новая жизнь ЗИЛа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что перед революцией Москва была второй по стране по количеству заводов. В 1960-х годах стало понятно, что заводы лучше строить за чертой города. В 90-х годах многие предприятия развалились.



«Если посмотреть на Москву с высоты, вы увидите, что она «утыкана» заброшенными промзонами. В них нет производства, но есть какие-то склады, груды металлолома и свалки. Жители жалуются на неприятное соседство», — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что эти площади надо включать в жизнь города. Работающие предприятия следует развивать, а на заброшенных территориях — строить современные кварталы. Работы в этом направлении длятся уже 10 лет.

«В этом году мы объединили все проекты комплексного развития промзон в единую программу «Индустриальные кварталы». Они дадут москвичам качественную среду для жизни и отдыха», — добавил мэр.

Он объяснил, что речь идет примерно о 500 тыс. рабочих мест, около 90 новых детсадов и школ, 27 спортобъектов, среди которых аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.

«Мы подписали с инвесторами проекты развития бывших промзон «Октябрьское поле», «Кунцево» и 2 проекта в «Коровине». На «Октябрьском поле» работы идут полным ходом. Строятся жилье, садики, школа, поликлиника, планируется технопарк», — добавил Собянин.

По его словам, в Москве не должно остаться ни одной заброшенной территории промзон. Они должны развиваться вместе с городом, давать качественные рабочие места, новую комфортную среду для жизни.