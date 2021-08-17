РИАМО - 17 авг. Спасателям удалось потушить открытое горение на месте падения самолета Ил-112В в Одинцовском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 11:30 самолет, базирующийся на аэродроме Кубинка, упал при заходе на посадку. Крушение произошло в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. По прибытии пожарных на место происшествия там наблюдалось горение самолета. Разрушений на земле не было, угроза населению отсутствовала.

В 13:46 последствия пожара локализовали на площади 50 кв. м. В 14:20 – потушили открытое горение. На месте работают 15 единиц техники и 52 человека.

На борту находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Ранее заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов сообщил РИАМО, что причиной катастрофы мог стать отказ материальной части самолета. Эксперт считает, что ошибка пилотов в данном случае исключена.

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