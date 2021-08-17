РИАМО - 17 авг. Российские наркополицейские установили и задержали в Колумбии одного из лидеров международной группировки контрабандистов, которая поставляла запрещенные вещества из Южной Америки через Испанию в Россию. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Операция состоялась при поддержке Интерпола и иностранных оперативников в городе Медельин. Сейчас полицейские устанавливают возможные связи россиянина с колумбийскими наркокартелями.

«Задержание стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В апреле 2021 года сотрудники ГУНК МВД РФ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали 6 участников преступного сообщества. В ходе обысков у них нашли более 130 кг различных наркотических средств, в том числе кокаин, МДМА, ЛСД, гашиш и гашишное масло.

Нескольких участников группы арестовали. Три члена банды были объявлены в международный розыск.

«Благодаря работе полицейских один из них задержан и находится под арестом. Решается вопрос о его экстрадиции из Республики Колумбия в Российскую Федерацию», – резюмировала Волк.