РИАМО - 17 авг. Сильный дождь ожидают в столице вечером 18 августа. За один час может выпасть до 18-19 мм осадков или почти 2 ведра дождевой воды на 1 кв. м, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Выпадение максимального количества осадков прогнозируется на 18-19 часов. Из-за этого не исключены локальные подтопления. Синоптик отметил, что атмосфера может буквально «выстрелить» дождем.

«Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать «камней» с неба. Однако все изменится во второй половине дня, когда с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками-двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он добавил, что ливни могут пролиться с высокой скоростью. Общее количество осадков за вечер может составить до 25 мм или 33% месячной нормы.

При этом, подчеркивает Тишковец, возможны грозы, шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с и более, а также мозаичный град с диаметром до 1-2 см.