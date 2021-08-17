РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Два человека погибли на железнодорожных путях в подмосковном Подольске в августе, причиной стало несоблюдение правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 6 августа в границах железнодорожной станции Гривно проходящим электропоездом был смертельно травмирован молодой человек в возрасте 17-20 лет. Он переходил железнодорожные пути в необорудованном месте. 14 августа на перегоне «Гривно – Львовская» произошел еще один случай. Опять был смертельно травмирован мужчина в возрасте 30-35 лет, который также переходил пути в необорудованном месте.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение гражданами правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры: нахождение на железнодорожных путях и переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам в наушниках и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.