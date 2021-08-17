РИАМО - 17 авг. Строительство общественно-делового комплекса «Галерея Белладжио» в городском округе Истра продолжается. Ход его работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. Застройщиком объекта выступает ООО «КРУФ-2001», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая площадь объекта составит свыше 10,5 тыс кв. м. В здании будут размещены торговые компании, офисы, заведения общепита, игровая комната.

Во время проверки были обнаружены нарушения. Если их не устранят до 2 сентября, то будет применен комплекс мер административного воздействия.

Объект планируют достроить в декабре текущего года.