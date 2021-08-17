РИАМО - 17 авг. С момента открытия станции метро «Некрасовка» в 2019 году в районе построили 40 жилых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Открытие метро серьезно помогло развитию всего района, дало импульс новым строительным проектам. Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, часто новый маршрут любого общественного транспорта повышает градостроительную и инвестиционную привлекательность территории.

«Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры», – сказал заммэра.

За 2 года здесь возвели 23 жилых дома за счет городского бюджета и еще 17 домов – силами инвесторов.

Рядом с домами построили 3 детских сада на 850 мест, подстанцию скорой медпомощи, центр соцобслуживания населения, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько храмов. Инфраструктуру продолжат строить.

«До конца 2023 года в районе Некрасовка запланировано строительство 4 детских садов, 3 школ и других социальных объектов», – добавил Бочкарев.

На базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» в настоящее время формируется новая точка притяжения всего района – здесь строится спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут.