РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В городском округе Мытищи задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве сестры, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сестры (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25 июля 2021 года в лесном массиве вблизи микрорайона Дружба Мытищ было обнаружено тело 48-летней женщины с телесными повреждениями в области лица и шеи. Брат погибшей, допрошенный на момент обнаружения тела в качестве свидетеля, утверждал, что накануне сестра ушла в лесной массив смотреть на диких кабанов, но обратно не вернулась. Следователями специализированной следственной группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в условиях неочевидности, были отработаны все возможные версии убийства, досконально изучен маршрут потерпевшей по изъятым видео с камер наружного наблюдения. В результате благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям по подозрению в убийстве женщины был задержан ее брат, чьи показания не совпадали с полученными доказательствами.

На допросе у следователя после предъявления собранных доказательств мужчина дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление из личных неприязненных отношений с потерпевшей в ходе ссоры. Он рассказал, что пытался скрыть следы преступления путем инсценировки, указывающей на возможное ограбление потерпевшей.

Следователями и криминалистами проведен большой объем работы, в том числе: осмотрено место происшествия, произведен обыск в жилище обвиняемого, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значения для следствия, в том числе личная «памятка» обвиняемого, в которой он описал свои действия, направленные на введение в заблуждение следствия, проведена проверка показаний на месте, где обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, указав на места сокрытия улик. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-химическая экспертизы. Помимо этого, проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.