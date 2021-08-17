РИАМО - 17 авг. Патрулирование лесного фонда «Карьер» с 16 по 27 августа пройдет в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Патрулирование направлено на усиление мер по выявлению и пресечению незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда Подмосковья», - уточнил заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что отслеживаться будет соблюдение требований законодательства в лесах Подмосковья.

Для проведения мониторинга в лесничествах сформировали 19 мобильных групп.

«К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами ГКУ МО «Мособллес будут привлечены сотрудники территориальных органов МВД России, представители органов местного самоуправления, общественные лесные инспектора Московской области», - отметила председатель комитета Елена Казимир.

Всего в процессе проверки территорий задействуют более 420 человек.