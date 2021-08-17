РИАМО - 17 авг. Решение комиссии ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о постановке Алексея Навального на профилактический учет, как склонного к побегу, признано законным, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее, 25 июня, его признал таковым Преображенский районный суд Москвы. А 17 августа постановление счел обоснованным Мосгорсуд.

В удовлетворении административного искового заявления Навальному было отказано.

Решение уже вступило в законную силу.