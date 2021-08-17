РИАМО - 17 авг. Причиной крушения военно-транспортного самолета вблизи аэродрома Кубинка мог стать отказ его материальной части. Авария произошла в хорошую погоду, ошибка пилотов исключена, сообщил РИАМО заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов.

Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился у аэропорта Кубинка в Подмосковье во вторник. Самолет совершал испытательный полет. Он упал в тот момент, когда заходил на посадку. На борту находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

«Информации пока мало, нет ничего, кроме видео в интернете. Мое субъективное мнение — произошел отказ материальной части самолета. Скорее всего, произошли отказ двигателя и его возгорание, повредившее систему управления», - сказал Кругликов.

Он отметил, что просто пожар двигателя не смог бы привести к аварии.

«Безусловно, это усложняет ситуацию, но пилоты к этому готовятся и тренируются. Самолеты рассчитаны на полеты на одном двигателе», - пояснил пилот.

При возникновении возгорания на большой высоте огонь быстро распространяется по всему борту.

«Когда я был инструктором, мы часто тренировали отказ одного из двигателей. На нем отключалась тяга, и летчик должен был зайти на посадку, увести борт на второй круг и так далее», - рассказал Кругликов.

Он добавил, что в такой ситуации все зависит от темпов испытаний и летной годности самолета. К этому относятся ресурс самолета, прочность шасси и другие параметры.

«Никакой информации у меня нет, но, исходя из того, что самолет упал в лес, немного не дотянув до аэродрома, экипаж сделал, что от них зависело», - подчеркнул Кругликов.

По словам эксперта, сроки расследования в данном случае будут зависеть от самих расследователей.

«Все параметры полета записаны на черный ящик, и он не на дне морском. Кроме того, самолет проходил летные испытания, значит, на его борту были и другие записывающие устройства», - заключил Кругликов.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>