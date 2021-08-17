РИАМО - 17 авг. В Москве от клещевого энцефалита привились 38 243 человек с начала 2021 года. Это в 2,5 раза больше, чем в минувшем году, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Бесплатные профилактические прививки рекомендуется делать тем, кто планирует выезжать за пределы Московского региона на эндемичные по энцефалиту территории.

При выявлении клещей в природных зонах столицы выдаются предписания на акарицидные обработки. С начала сезона в Москве обработали 4545 га территорий. Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту.

Обращаемость по поводу укусов клещей в Москве не превышает среднемноголетние значения. Число обращений по поводу укусов клещей находится на уровне минувшего года, а по сравнению с 2019 годом уменьшилось в 1,6 раза.

При укусе клеща горожанам рекомендуется оперативно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

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