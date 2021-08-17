РИАМО - 17 авг. В связи с жаркой погодой сотрудники ЦППК будут предлагать пассажирам питьевую воду, раздача воды пройдет с 16:00 до 19:00, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Воду буду раздавать на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы. Также воду предложат пасажирам на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник в городе ожидается сильная жара. Температура воздуха составит до 30-32 градусов.

В городе проводят аэрацию воздуха. Также городские службы поливают дороги.