РИАМО - 17 авг. В отношении мужчины, устроившего стрельбу из травматического оружия возле бара в Тверском районе столицы, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 14 августа. Со слов очевидца, работавшего в ночном клубе на Сущевской, хулиган подошел к бару в 5:40 и начал стрелять. Он целился в очевидца и группу людей. Мужчина успел сделать 5 выстрелов, после чего его задержали сотрудники бара.

Позднее выяснилось, что стрелявший и сам отдыхал в этом заведении, в процессе выпил много алкоголя и устроил стрельбу.

В результате инцидента 2 человека обратились за медпопощью в больницу. Один – с ушибом и раной головы, второй – с ссадиной передней брюшной стенки. Пострадавших отпустили домой.

Сотрудники полиции задержали на месте гражданина 1994 года рождения. Мужчина комментировать свои действия отказался.