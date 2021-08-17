РИАМО - 17 авг. Почти 1,2 тыс. подмосковных детей-сирот обрели семью с начала года. Данному вопросу в регионе уделяется приоритетное внимание. Об сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1196 детей-сирот», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что всего в регионе насчитывается более 4 тыс. приемных семей, при этом 107 из них создано в текущем году.

«В регионе вопросу устройства детей-сирот в семьи уделяется особое внимание. Нам важно не просто найти любящих родителей, но и подготовить их к новому этапу в жизни», – добавила зампред.

В Подмосковье работают школы приемных родителей, где потенциальные усыновители могут бесплатно получить консультации психологов, юристов и педагогов. В области 70 таких школ: обучение там уже прошли 1 527 человек, а 343 из них уже взяли в семью ребенка из детдома.

Сегодня в регионе проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 15 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях, а еще 7,6 тыс. ребят проживают в семьях усыновителей.