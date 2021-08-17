РИАМО - 17 авг. Расписание изменится у поездов «Аэроэкспресс» на Внуковском направлении 21 августа из-за проведения плановых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД. Об этом сообщает пресс-служба «Аэроэкспресса».

Таким образом, все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены. А уже с 22 августа поезда будут курсировать по прежнему графику.

Для того, чтобы 21 августа добраться до аэропорта, можно доехать по «красной» ветке до станции «Саларьево», а там пересесть на автобус.

Терминалы «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме.

Для тех, кто купил билеты на аэроэкспресс заранее, предусмотрена компенсация.