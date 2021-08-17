РИАМО - 17 авг. Сотрудники Домодедовской таможни нашли наркотические средства в багаже гражданина России, прибывшего в Москву из Вены, сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажира остановили на «зеленом» коридоре. Во время досмотра багажа у него нашли металлический прибор для измельчения табака и зелено-коричневое вещество растительного происхождения.

Исследование установило, что вещество является наркотическим средством (марихуаной). Его масса нетто составила 1,64 г.

В настоящее время по факту попытки незаконного ввоза наркотических средств проводится проверка в соответствии с УК РФ.

Перемещение через госграницу РФ (таможенную границу ЕАЭС) такого рода вещества, а также психотропов, прекурсоров (и в виде лекарств и БАДов) может быть квалифицировано, как преступление по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).