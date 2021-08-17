РИАМО - 17 авг. За последние сутки в Московской области выявили 1328 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 408 783 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

112 случаев заражения коронавирусом выявили в Люберцах, 102 – в Одинцове, 91 – в Ленинским округе, 86 – в Раменском, 83 – в Мытищах, 69 – в Ступине, 58 – в Домодедове, 50 – в Подольске, 40 – в Красногорске.

Еще 36 случаев инфицирования обнаружили за сутки в Орехово-Зуеве, 31 – в Королеве, 35 – в Химках, по 29 – в Балашихе и Ивантеевке, 26 – в Сергиевом Посаде, по 25 – в Истре и Пушкине, по 24 – в Богородском округе и Лобне, по 21 – в Солнечногорске, Клину, Долгопрудном и Дмитрове, 20 – в Щелкове, 19 – Павловском Посаде.

Также 18 случаев заражения выявили в Жуковском, 17 – в Серпухове, 16 – Егорьевске, 15 – в Реутове, по 13 – в Электростали и Лыткарине, 12 – в Воскресенске, по 11 – в Коломне и Рузе, 10 – в Наро-Фоминске, 9 – в Зарайске, по 8 – в Шатуре и Дубне, по 7 – во Фрязине, Чехове, по 6 – в Бронницах, Дзержинском, Пущине и Протвине, 5 – в Шаховской, по 4 – в Краснознаменске и Озерах, по 3 случая – в Котельниках, Кашире, Можайске, Черноголовке, по 2 – в Луховицах и Талдоме, по 1 – в Волоколамске и Электрогорске.

Ни одного случая инфекции не выявили во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Рошале и Серебряных Прудах.

Всего в Московской области с начала пандемии скончался 7591 человек. Выздоровели и выписались 342 679 человек.

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