РИАМО - 17 авг. Комитет по конкурентной политике Московской области принимает участие в развитии сельского хозяйства. Так, 12 августа в Лотошине на торгах сдан в аренду на 49 лет земельный участок площадью 122 га для животноводства, сообщает пресс-служба комитета.

В приобретении участка было заинтересовано 4 инвестора. В результате конкурентной борьбы арендная плата за пользование участком выросла в 2 раза и составила 127 тыс. рублей в год.

Арендатором земельного участка станет ООО «АстраАгро-Лотошино».

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Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».