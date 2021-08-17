РИАМО - 17 авг. Установка ограждающих конструкций для котлована на станции «Физтех» «салатовой» линии столичной подземки завершена на 25%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, при проектировании нового участка линии были учтены просьбы горожан.

Так, местные жители просили, чтобы строительство велось подземным способом. Именно поэтому, был утвержден именно этот способ строительства.

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро расположатся три станции - «Яхромская», «Лианозово», «Физтех».

Последняя станция расположится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Там построят вестибюль, который оборудуют выходами к Дмитровскому шоссе, остановочным пунктам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.

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