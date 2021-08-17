РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Жители подмосковного Подольска узнают историю флага России 20 августа на мероприятии в музее-заповеднике «Подолье», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» приглашает горожан на программу «Флаг страны моей», посвященную Дню государственного флага РФ. В этот день участникам расскажут об истории флага — одного из государственных символов России. Мероприятие начнется в 12:00 и будет проходить по адресу: пр-т Ленина, д. 47.

День государственного флага установлен на основании указа президента РФ №1714 от 20 августа 1994 года. 22 августа в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.