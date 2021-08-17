РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В поселке Красково Люберец утеплили фасад дома №1 на Школьной улице, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал ход ремонта многоквартирного дома на улице Школьной в поселке Красково.

«В плановом режиме в округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Что касается дома №1А на улице Школьной, то там ремонт будет проведен в два этапа: в этом году будет отремонтирован и утеплен фасад, заменен газопровод. На 2022 год запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также замена канализации», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на сегодняшний день ремонтные работы по замене фасада идут в графике, завершатся они к ноябрю. По словам Ружицкого, всего в 2021 году в городском округе капитально отремонтируют 115 жилых домов.