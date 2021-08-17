РИАМО - 17 авг. В рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева пешеходные переходы к школам и детским садам Волоколамского городского округа в ближайшее время станут еще безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации проекта обновляется разметка на переходах вблизи образовательных учреждений, устанавливаются новые дорожные знаки и искусственные дорожные неровности, также ведутся строительство и ремонт тротуаров.

Для безопасности все учебные заведения Подмосковья внесены в навигатор. Водителей будут предупреждать, где необходимо снизить скорость и быть более внимательными.

Всего около подмосковных школ и детских садов обустроили более 1,5 тыс. пешеходных переходов.