РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В библиотеке поселка Красково подмосковных Люберец 19 августа состоится мастер-класс по основам компьютерной грамотности для жителей старше 55 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пожилых жителей Люберец приглашают на бесплатный мастер-класс «Компьютер с нуля» в рамках проекта «Активное долголетие». Необходима предварительная запись.

Занятие начнется в 15:00, его продолжительность составит 60 минут. Библиотека находится по адресу: Красково, ул. Островского, д. 6. Телефон: 8(495)557-25-44.