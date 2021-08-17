РИАМО - 17 авг. К ликвидации последствий крушения военно-транспортного самолета Ил-112В близ подмосковного аэродрома Кубинка привлечены 15 единиц техники и 52 человека, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Падение опытного образца нового российского транспортника произошло в Одинцовском городском округе в районе Нижнего Никольского пруда деревни Никольское.

На борту находилось 3 члена экипажа, все они, по предварительным данным, погибли. Пилотировал борт Герой России, летчик-испытатель 1-го класса Николай Куимов.

«Ростех» создал комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета.

Ранее очевидцы сняли момент падения самолета в Подмосковье. Летчики до последнего пытались спасти борт и увели его от жилых домов.

Военно‑транспортный самолет Ил‑112В рухнул в Подмосковье. ВИДЕО>>